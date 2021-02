«L’arbitro Oliver dovette trasferire la famiglia dopo che la Juve fu eliminata dal Real nel 2018»

Il caso Mike Dean, l’arbitro inglese minacciato di morte per aver espulso Tomas Soucek, centrocampista del West Ham, ha scoperchiato il pentolone delle aggressioni ai direttori di gare e della “vita nella paura” che sono costretti a fare. Così la definisce Mark Clattenburg, tra i più rispettati fischietti inglesi, in una lettera aperta al Daily Mail.

“L’abuso per gli arbitri diventa routine. Anche io ricevevo lettere a casa mia. Indirizzate a “Mark Clattenburg, Gosforth” e il mio postino, pensando che mi stesse facendo un favore, me le consegnava. C’erano anche minacce. ‘Farò questo e quello a te, a tua moglie, ai tuoi figli…’. Ho sempre denunciato alla polizia ma con l’anonimato nessuno è stato preso o condannato. Ora è ancora più facile per i troll, come ha scoperto Mike Dean. Ti trovano facilmente – a te o a un membro della famiglia – sui social media e ti dicono cose orribili da un account senza volto. È doloroso. È spaventoso. Peggio ancora, è ciò che le società dei social media permette che accada. La Premier League può fare molto al riguardo? No. Il PGMOL? No. Twitter? Assolutamente sì. Lasciano che questo accada”.

“Mike Dean lo conosco da circa 15 anni ed è un ragazzo eccezionale, il tipo che vorresti in trincea con te. È incredibilmente esperto e si sarà preso a calci da solo per i due cartellini rossi rovesciati. Ma questo peggiora le cose. Gli arbitri sono umani. Fanno errori nella foga del momento. Ne ho fatti molti anche io. Ma c’è una linea. Sfortunatamente con i social media, quel limite viene superato troppo spesso. Michael Oliver ha dovuto trasferire la sua famiglia dopo che la Juventus fu eliminata dalla Champions League dal Real Madrid nel 2018“.