Il Napoli all’Ansa: “Non sappiamo se Osimhen abbia avuto la variante”

Il club ha fatto sapere la sua posizione all’agenzia di stampa, spiegando che è in attesa di notizie ufficiali da fonti sanitarie

Il Napoli non conferma né smentisce la notizia che sta circolando in città (in realtà l’ha scritto Il Napolista) secondo cui Victor Osimhen sarebbe il professionista sul cui tampone è stata trovata la variante del Covid-19 scoperta ieri all’Istituto Pascale di Napoli. Il club azzurro, interpellato dall’Ansa, afferma infatti che non è affatto consapevole degli approfondimenti di ricerca che vengono effettuati sui tamponi dei suoi tesserati: il club si è occupato del caso del Covid di Osimhen semplicemente sottoponendolo al tampone al suo rientro in Italia e mettendolo in isolamento a casa appena scoperta la sua positività al virus, in linea con le normative previste.

Il Napoli ricorda che ha effettuato subito tamponi a tutta la squadra, ripetuti molte volte nei giorni seguenti, verificando che non ci fossero altri contagi, e che inoltre il calciatore non aveva incontrato i compagni al ritorno in Italia prima di scoprire di essere positivo. Il Napoli precisa che è in attesa di notizie ufficiali da fonti sanitarie sul fatto che Osimhen possa aver avuto la variante. Intanto l’attaccante nigeriano sta ormai bene, è negativo da tempo ed è tranquillamente aggregato alla squadra con cui tra poco partirà per la Spagna per l’andata di Europa League.