Il Corrmezz: “Mertens a Napoli tra lunedì e martedì, sarà in gruppo per il Granada”

Demme potrà giocare uno spezzone di partita a Bergamo, Koulibaly e Ghoulam rientrati in gruppo dopo la negatività al Covid

Mertens e non solo. Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulla situazione infortunati del Napoli e scrive che

Mertens rientrerà tra lunedì martedì, dovrebbe essere subito pronto per lavorare in gruppo in vista della sfida di ritorno contro il Granada.