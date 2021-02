CorSport: il Napoli avrebbe preferito curare Mertens in sede, ma lui ha scelto il Belgio

Il club avrebbe voluto monitorarlo da vicino, quotidianamente. Ma il belga è volato prima a Dubai, con un terapista, poi si è trasferito nella clinica belga

Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Mertens, il cui rientro a Napoli, dopo le cure per la caviglia effettuate in belgio, è previsto nel weekend. In particolare, il quotidiano sportivo scrive che il Napoli avrebbe preferito seguire da vicino il giocatore, curandolo in sede. Il belga, però, ha chiesto ed ottenuto di poter partire: prima Dubai, poi ilBelgio.

“Il Napoli, sin dalla distorsione alla caviglia sinistra con interessamento dei legamenti rimediata a San Siro con l’Inter il 16 dicembre, avrebbe preferito trattare il giocatore in sede così da monitorarlo quotidianamente, ma Dries, in virtù del diritto di optare per soluzioni differenti, chiese e ottenne di svolgere il percorso presso un centro delle Fiandre: il Move to Cure, dove tra l’altro opera un fisioterapista della Nazionale belga di sua particolare fiducia. Per la precisione, la prima parte dei trattamenti è andata in scena a Dubai, più o meno a domicilio: poco dopo l’infortunio, infatti, Dries decise di trascorrere le festività natalizie al mare, negli Emirati, ma con sé portò anche un terapista: Napoli rassicurato e permesso accordato. Poi, dopo Natale, il trasferimento ad Anversa fino al 6 gennaio”.