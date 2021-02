Diritti tv, Sky annuncia l’acquisizione dei diritti Champions per il triennio 2021-24

La tv satellitare trasmetterà 121 delle 137 partite a stagione della Champions e tutte le 282 partite della Europa League e della nuova Europa Conference League

Sky ha annunciato, sul suo sito ufficiale, di aver acquisito i diritti per la trasmissione di 121 delle 137 partite stagionali della Champions League per il triennio 2021-2024 e delle 282 partite a stagione dell’Europa League e della nuova Europa Conference League per lo stesso triennio.

Nella nota relativa, Sky scrive che

“racconterà il sogno europeo delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità e le tecnologie innovative che esaltano ancora di più la spettacolarità delle sfide, le azioni e i gol dei grandi campioni”.

Le partite saranno visibili su Sky e NOW TV. Per quanto riguarda la stagione 2020/2021 in corso, tutte le partite della Champions e di Europa League (anche grazie a Diretta Gol) sono visibili su Sky e NOW TV, finali comprese.