Ibarra (Sky): «La Serie A è l’unica realtà con cui non abbiamo trovato un accordo dopo il blocco Covid»

Nell’intervista rilasciata a Prima Comunicazione, l’amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, parla anche dei rapporti tra l’emittente e la Lega Serie A.

«L’argomento diritti è un tormentone, se ne parla decisamente troppo. Per quanto ci riguarda abbiamo contratti che ci coprono per un altro anno e mezzo, fino alla fine del campionato 2021. La situazione è in divenire e non è stato ancora fatto il nuovo bando di gara 2021-2024».