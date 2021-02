Corsport: tra De Laurentiis e Giuntoli il rapporto è finito, ma c’è il contratto fino al 2024

Sul Corriere dello Sport Antonio Giordano traccia un profilo anche psicologico di De Laurentiis. Scrive che dopo la sconfitta Verona non se l’è sentita di rompere gli indugi e esonerare Gattuso e licenziare Giuntoli. Ebbe l’istinto di farlo ma non lo fece.

E il riferimento è all’esonero di Ancelotti che per De Laurentiis è una ferita ancora aperta.

Ma il rapporto con Giuntoli, prosegue Giordano, è ai titoli di coda.

Il contratto di Giuntoli va in scadenza nel 2024 ed è divenuto il motivo neanche tanto sottile d’un braccio di ferro tra De Laurentiis e il suo ds, con il quale il rapporto è scivolato nella freddezza, in un formalismo di facciata che aspetta semplicemente una scadenza prossima, più immediata, nella quale sia possibile scorgere una soluzione: per la serie “C’eravamo tanto amati”, sfileranno – presto o tardi – i titoli di coda.