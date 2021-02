Corsport: per De Laurentiis l’esonero di Ancelotti è una ferita ancora aperta

“Una scelta che non è stata completamente sua. Ha lasciato che Giuntoli si prendesse la responsabilità di quella svolta”

Sul Corriere dello Sport Antonio Giordano scrive un’analisi di Aurelio De Laurentiis e delle sue scelte degli ultimi 15 mesi, a partire dall’esonero di Ancelotti. Decisione che Giordano definisce una ferita ancora aperta e di cui il presidente non sarebbe mai stato convinto fino in fondo. Il Corsport scrive di “delega anche delle scelte più scabrose”, come se Adl avesse delegato a Giuntoli la decisione finale

L’esonero di Ancelotti è una ferita che si riapre sistematicamente e poi viene suturata da un fatalismo di maniera che il dovere, innanzitutto, di anestetizzare una scelta mai completamente sua. A quattordici mesi di distanza, dopo aver lasciato che Giuntoli si prendesse la responsabilità di imprimere quella svolta mai accettata con se stesso, il presidente Aurelio De Laurentiis ha spinto se stesso a bordo campo, se ne sta ad osservare.