Corsport: Napoli e il Napoli hanno il diritto-dovere di darsi di più

Per Barbano le scelte degli ultimi diciotto mesi sembrano condizionate da una visione insufficiente e inadeguata delle aspettative di un grande club.

Alessandro Barbano sulle pagine del Corriere dello Sport, traccia la differenza tra l’Atalanta e il Napoli che si è evidenziata ieri sera, nel momento in cui l’errore di Gosens ha di fatto riaperto la partita e rimesso in corsa gli azzurri. I bergamaschi hanno dimostrato di essere una squadra votata alla vittoria, mentre il Napoli è apparso sconfitto in partenza

Questo non è il paradigma sportivo del Napoli di Gattuso. Poi ci sono i tanti infortuni, lo stress agonistico, l’inadeguatezza di alcuni acquisti, la delusione di alcuni calciatori che speravano di essere ceduti, la pressione della piazza, la trattativa di De Laurentiis con Benitez, lo scoramento dello spogliatoio.

Ma il Napoli, scrive Barbano, non ha mai dato la sensazione, quest’anno, che stesse per aprirsi una stagione vittoriosa con la guida del tecnico calabrese

Con il senso di poi, le scelte degli ultimi diciotto mesi sembrano condizionate da una visione insufficiente e inadeguata delle aspettative di un grande club. Al netto di tutte le circostanze avverse che stanno condizionando la stagione azzurra, è legittimo pensare e dire che Napoli e il Napoli abbiano il diritto-dovere di darsi di più