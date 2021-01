Rossi, gialli, poi arancioni e forse bianchi: cosa succede all’Italia dopo il 6 gennaio

Alternanza di colori nella settimana dal 7 al 15, poi potrebbe scattare il “liberi tutti” con la “zona bianca” da studiare in nuovo Dpcm

Sono ore intense, per il Governo, che sta preparando il piano di divisione in zone delle regioni italiane per i prossimi giorni. L’edizione online del Corriere della Sera ha dato un’anticipazione di ciò che ci attende per la prossima settimana.

Posto che 5 e 6 gennaio sarà zona rossa in tutta Italia, il 7 e l’8 invece passeremo in zona gialla: gli spostamenti saranno liberi, i bar e ristoranti potranno aprire ma fino alle 18. Il 9 e il 10 invece torneremo arancioni: i bar e i ristoranti saranno nuovamente chiusi e saranno vietati gli spostamenti tra comuni.

Dall’11 al 15 gennaio la divisione sarà fatta seguendo un Rt più basso: se è all’1 si entra in fascia arancione, se è all’1,25 si va in zona rossa.

Dal 7 al 15 gennaio, in ogni caso, i confini regionali saranno chiusi fatti salvi i motivi di necessità e urgenza; saranno consentite le visite a parenti e amici come previsto dal Dpcm delle festività natalizie (dalle 5 alle 22, massimo due persone con la possibilità di aggiungere minori di 14 anni).

La vera novità riguarda il periodo successivo al 15 gennaio. Il Governo potrebbe istituire una zona bianca con un Dpcm apposito, che consentirebbe l’apertura di tutte le attività. Da capire come gestire spostamenti e coprifuoco. Sarebbero sicuramente obbligatori distanziamento, mascherina e disinfettare le mani; vietati gli assembramenti.