Report Campania: 1.150 positivi, ma la percentuale scende all’8,2%

Sono 1.150 i positivi rilevati oggi dall’Unità di crisi della Regione Campania su 13.929 tamponi effettuati con una percentuale che torna a scendere all’8,2% . 73 casi sono stati identificati tramite test antigenico con 1.353 test effettuati

978 positivi sono asintomatici, mentre 99 presentano sintomi

In Campania sono stati registrati 37 decessi di cui 17 deceduti nelle ultime 48 ore e 20 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri​. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva di 9 unità, mentre aumentano di 36 unità i ricoveri ordinari

​ Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 93 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.401 ** Posti letto Covid e Offerta privata

Napoli, 15 gennaio ​2021