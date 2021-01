Per Tuttosport sarà Joe Barone (e non De Laurentiis) a entrare in Consiglio di Lega

Sei mesi fa erano in ballottaggio. Il 21 – secondo Tuttosport – dovrebbe essere eletto l’uomo della Fiorentina. Conferma per Dal Pino, De Siervo, Lotito, Marotta

Circa sei mesi fa si scriveva di una contesa politica tra Aurelio De Laurentiis e Joe Barone (il braccio destro di Commisso alla Fiorentina) per entrare in Consiglio di Lega al posto di Alessandro Antonello. Oggi Tuttosport scrive che nella prossima assemblea elettiva di Lega – prevista il 21 gennaio – in Consiglio di Lega dovrebbe entrare Joe Barone. Nessun accenno a De Laurentiis.

Ecco cosa scrive il quotidiano sportivo torinese:

Appuntamento al 21 gennaio per l’assemblea elettiva della Lega. I club sono pronti a confermare alla presidenza Paolo Dal Pino che accetterà di restare al vertice per altri quattro anni. Probabile anche la permanenza di De Siervo come amministratore delegato (qui le scintille tra lui e De Laurentiis secondo quanto scrive Il Giornale). Beppe Marotta e Claudio Lotito vanno verso un altro quadriennio in Consiglio federale. In Consiglio di Lega dovrebbe entrare Joe Barone (Fiorentina) al posto di Alessandro Antonello (Inter). Ancora vacante il posto di Stefano Campoccia (Udinese) dopo le dimissioni del maggio scorso: in lizza Maurizio Setti (Verona) e Tommaso Giulini (Cagliari).