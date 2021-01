Serie A, scintille tra De Siervo e De Laurentiis che definisce l’ad «nostro dipendente»

Lo scrive, su Il Giornale, Franco Ordine, che aggiunge: “forse perché il dirigente è stato uno di quelli che ha pubblicamente bocciato l’idea di rinviare la super-coppa d’Italia”

Su Il Giornale, Franco Ordine scrive dell’assemblea di Serie A tenutasi ieri da remoto. Il tema era la trattativa per i diritti esteri, ma non sono mancati momenti di tensione. In particolare tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo. Ordine scrive:

“Non si è trattata della solita placida riunione. Nel corso degli interventi, qualche scintilla non è mancata, tipo lo scambio di battute del presidente del Napoli De Laurentiis che ha definito «nostro dipendente» l’ad Luigi De Siervo, forse perché il dirigente è stato uno di quelli che ha pubblicamente bocciato l’idea di rinviare la super-coppa d’Italia“.