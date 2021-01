Libero: perché quando l’Az si presentò a Napoli con mezza rosa out per Covid l’Asl non mosse un dito?

Libero commenta la partita di Coppa Italia tra Napoli e Empoli titolando: “Tre dell’Empoli fermati per Covid dalla solita Asl: Napoli ne approfitta”.

Il tema diventa la quarantena decretata ieri dall’Asl napoletana su direttiva del Ministero della Salute perché cinque tesserati dell’Empoli erano stati a contatto con un positivo su un volo, il 4 gennaio scorso.

Il quotidiano scrive:

“Ancora una volta l’Asl campana è stata protagonista ma qualche domanda sorge spontanea: i tesserati toscani hanno sostenuto tre tamponi nei nove giorni prima della gara risultando sempre negativi e, cosa più assurda, il periodo di isolamento fiduciario di dieci è finito oggi. Se poi si pensa che il 22 ottobre in Europa League, l’Az Alkmaar si è presentata a Napoli con mezza rosa out a causa del Covid e l’Asl non ha mosso un dito, fa riflettere come un Empoli al completo avesse potuto dar ancora più fastidio alla banda di Gattuso”.