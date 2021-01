La Stampa rilancia l’idea Benitez di Adl: “le scelte dopo un faccia a faccia con Gattuso e Giuntoli”

Anche La Stampa scrive che De Laurentiis starebbe pensando a Benitez per sostituire Gattuso. Il quotidiano parla di una scelta che arriverà dopo un faccia a faccia tra il presidente, il tecnico e anche Giuntoli, il cui posto non è più al sicuro.

Il Napoli non offre certezze, scrive La Stampa,

“non le ha, in questo momento, Aurelio De Laurentiis, che dinnanzi al rischio di un fallimento tecnico e però anche economico, per gli eventuali effetti di una stagione negativa, comincia a pensare ad un colpo di scena. In lontananza, si intravede un’idea, quella di Benitez, appena liberatosi dal Dalian, ma i giorni delle scelte arriveranno dopo un faccia a faccia che il presidente del Napoli vorrà avere con Gattuso e anche con Giuntoli, il direttore sportivo egualmente in pericolo“.