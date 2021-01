La ministra De Micheli scrisse a Frattasi: «La Juve deve comprare Suarez, mi aiuti ad accelerare?»

I verbali pubblicati dalla Nazione rivelano che già ad agosto esisteva un accordo tra la Juventus e Suarez, che Paratici chiese aiuto alla ministra De Micheli per accelerare l’esame di italiano del calciatore e riportano anche i messaggini scritti dalla ministra a Bruno Frattasi, capo di gabinetto della collega Luciana Lamorgese.

La De Micheli scrive:

Frattasi risponde via whatsApp:

Nel pomeriggio, scrive il quotidiano, Frattasi spiega alla De Micheli che l’istanza è stata rigettata per la

Ed aggiunge:

A quel punto laDe Micheli risponde:

«Trattasi di un giocatore che la Juve vuole comprare. Non ha fatto l’esame perché sta da 11 anni in Europa. Ma non lo ha scritto nella domanda. Quindi mi consigli di mettere in contatto la Juve con un tuo dirigente x accelerare????».