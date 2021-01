La frecciata di Ibra a Lukaku: «Siamo tutti giocatori, alcuni sono meglio di altri»

La quasi rissa tra Ibrahimovic e Lukaku continua sui social. Lo svedese ha pubblicato un tweet in cui, dopo aver condannato il razzismo e aver ribadito che nel suo mondo non c’è spazio per roba del genere, manda poi una frecciata al belga dell’Inter.

Zlatan, infatti, scrive:

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race – we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 27, 2021