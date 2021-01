Inter-Milan, Ibra sfotte, Lukaku reagisce: quasi rissa nel derby

Tutto inizia a fine primo tempo, per una provocazione di Ibra. I due si danno appuntamento nel sottopassaggio. Lukaku trattenuto a stento dai compagni

Inter-Milan ad alta tensione, con una dura lite tra i due giganti in campo, Ibrahimovic e Lukaku. Sul finire del primo tempo iniziano le prime scaramucce. Sembra iniziare lo svedese con una provocazione. Parole che devono essere state di fuoco per arrivare al punto da far perdere il controllo al notoriamente mite Lukaku. Pare che Ibra gli abbia rivolto una frase che tirava in ballo la madre. Il belga impazzisce e i due iniziano ad insultarsi. Arrivano al testa a testa. Poi, si danno appuntamento nel sottopassaggio.

L’arbitro decreta chiuso il primo tempo, ma la cosa non finisce lì. Anzi, tutto si rinfocola. Ibrahimovic invita duramente Lukaku a raggiungerlo nello spogliatoio. Il belga dell’Inter viene trattenuto a stento dai compagni, prima Tomori e poi Barella, che gli hanno impedito di rincorrere lo svedese nel sottopassaggio. Prima di uscire dal campo, le ultime parole di Lukaku sono state:

“Vuoi parlare di mia madre? Vieni qui, vuoi parlare di mia madre?”.

L’arbitro ammonisce entrambi.

Al rientro in campo alla ripresa, Ibra becca il secondo giallo per un fallo in campo. E viene espulso. Esce dal campo senza accennare il minimo segno di protesta.