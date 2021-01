Il Newcastle non vince da 10 partite, e l’allenatore se la prende coi giornalisti

Ma non tutti i giornalisti: solo la carta stampata indipendente. Steve Bruce gli ha impedito di fare domande, lasciandole solo ai media che “pagano” i diritti

Steve Bruce dice che lui accetta le critiche e si assume la responsabilità della serie di 10 partite senza vittorie del suo Newcastle. E poi mette a tacere la carta stampata. Il tecnico va in conferenza stampa e accetta solo le domande dei broadcast “paganti”, proprietari dei diritti.

Bruce è sotto attacco da un po’, dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Aston Villa, i tifosi hanno protestato fuori al St James ‘Park. Ma lui se la prende coi giornalisti. Dice – scrive il Daily Mail – che la copertura mediatica del suo lavoro non è equa,, anche se poi molti dei titoli che gli hanno dato fastidio sono tratti da sue stesse dichiarazioni.

“Tutto ciò che possiamo fare – ha detto a Sky, che in quanto pagante poteva fare domande – è ignorare il rumore e concentrarci sulla partita. Sono già stato in questa situazione. Attingo dall’esperienza. Sono ancora convinto di essere l’uomo giusto. Quando si gioca in Premier League, si usa spesso la parola ‘pressione ‘. Devi gestirla con un po’ di rispetto e dignità. Ho l’esperienza per farlo. Ho la capacità di farlo. Non eviterò mai una sfida, questo è certo”.

E poi ha chiuso i microfoni ai giornalisti.