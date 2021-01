Il caso del tennista agli Australian Open da positivo: “Ce l’ha da novembre, non infetta più”

L’americano Sandgren autorizzato a volare a Melbourne, nonostante risulti ancora positivo. Segna un nuovo punto nella gestione della pandemia

Tennys Sandgren è stato autorizzato a volare a Melbourne per giocare gli Australian Open, nonostante risulti ancora positivo al Covid. Segnando un nuovo punto nella gestione della pandemia: il tennista americano infatti ha il Covid dal novembre, e secondo i medici pur risultando positivo, non è più in grado di infettare nessuno.

Lo stesso Sandgren ha spiegato sui social che il suo primo test positivo risale a novembre e che ora è “completamente guarito”: “Ero malato a novembre, ora completamente sano. Non c’è un solo caso documentato per cui sarei contagioso a questo punto”.

A lot couch virologists out there. My two tests were less than 8 weeks a part. I was sick in November, totally healthy now. There’s not a single documented case where I would be contagious at this point. Totally recovered! — Tennys Sandgren (@TennysSandgren) January 14, 2021

L’Australian Open dice che le autorità sanitarie dello stato di Victoria hanno dato a Sandgren il via libera per volare. “Gli esperti di sanità pubblica del governo del Victoria valutano ogni caso sulla base delle cartelle cliniche dettagliate, per garantire che non si sia contagiosi prima del check-in per i voli charter”, ha comunicato il torneo. “I giocatori e le loro squadre vengono testati ogni giorno dal loro arrivo in Australia, un processo molto più rigoroso rispetto a chiunque altro in quarantena in hotel”.

L’unità governativa ha esaminato il test positivo di Sandgren e ha stabilito che si era ripreso ma stava ancora perdendo particelle virali. È stato quindi autorizzato a viaggiare.