Folorunsho e Gaetano sono una risorsa per il centrocampo del Napoli (CorSport)

A luglio torneranno in molti dai prestiti, porteranno talento, tecnica e forza fisica, gol e assist. Ci sono anche Cheddira, Caprile, Zerbin, Popovic e Zanoli

Il CorSport sottolinea il tesoretto che il Napoli ha con il rientro dei prestiti. Davanti a tutti ci sono Folorunsho e Gaetano che rappresentano soprattutto un’opportunità per il prossimo allenatore azzurro. Saranno seguiti anche da altri: c’è Cheddira dal Frosinone e Caprile dall’Empoli. C’è anche il talentino Popovic per ora accasato a Monza.

A luglio tornano dai prestiti Folorunsho e Gaetano

Scrive il Corriere dello Sport:

“A luglio torneranno in molti, a centrocampo in due potrebbero fare al caso del nuovo allenatore: Folorunsho e Gaetano. Un mix di talento, tecnica e forza fisica in aggiunta a gol, assist ed esperienza accumulata in Serie A. Torneranno alla base portando in valigia (per ora) otto gol complessivi. Saranno loro a guidare il folto elenco di prestiti: in prima fila anche Cheddira del Frosinone e Caprile dell’Empoli, Zerbin e Popovic del Monza e Zanoli dalla Salernitana”.

Folorunsho e Gaetano “si ritroveranno tra pochi mesi in ritiro e rappresenteranno per il centrocampo del futuro una doppia risorsa“.

Il Napoli e la sua “cantera” in prestito: Folorunsho e Caprile i più attesi (16 aprile) In questa stagione il Napoli ha ceduto tanti giocatori in prestito nelle squadre minori della Serie A. A fine stagione faranno ritorno alla base. Ne scrive il Corriere dello Sport. Il Napoli è pronto a riabbracciarli. Elenco lungo: da Gaetano a Folorunsho, da Cheddira a Caprile, sono diversi i calciatori in prestito vicini al ritorno a casa. Gaetano e Zerbin a gennaio hanno scelto di ricominciare da Cagliari e Monza. Già tre gol per Gaetano (24 anni) mentre Zerbin (25), dopo diverse panchine, ha cominciato a ritagliarsi il suo spazio con Palladino. Due partite fa, proprio contro gli azzurri, è stato anche protagonista con l’assist per il gol di Djuric. Indossa i guantoni e ogni tanto il mantello Caprile, anni 22, in prestito ad Empoli dove gioca, para, fa prodezze e si diverte. C’è grande attesa anche per il rientro di Folorunsho (26), gol e assist a Verona, già convocato da Spalletti con l’Italia. Sta giocando con una certa continuità Zanoli (23) a Salerno: 11 presenze e un paio di assist in campionato. Napoli scoprirà presto anche il talentuoso Popovic, serbo di 18 anni, girato al Monza a gennaio; per lui solo qualche spezzone con la Primavera.

