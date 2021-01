Gazzetta: Milik pronto ad accettare clausola anti-Italia se il Napoli ritira le cause

De Laurentiis vuole inserire nel rinnovo propedeutico al passaggio al Marsiglia il veto al suo ritorno in Italia. Milik direbbe ok se il Napoli rinunciasse alle cause intentate contro di lui

Tutto deciso con il Marsiglia per quanto riguarda la cessione di Milik. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport infatti i due club si sono accordati per un prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro, 8 più 4 di bonus legati alla qualificazione in Champions League e ai risultati del giocatore in termini di presenze e di gol.

Ma soprattutto il Napoli ha spuntato il 20% sulla rivendita per la parte eccedente gli 8 milioni.

È chiaro che Milik dovrà prima rinnovare con il Napoli e questo comporterà l’adesione ad alcune clausole volute dal presidente De Laurentiis, come quella che vorrebbe evitare un suo ritorno in Serie A. Clausola che Milik potrebbe accettare a patto che la società cancelli le cause intentate contro di lui

una per la famosa “diserzione”, l’altra per una presunta violazione dei diritti d’immagine. Oggi a Marsiglia si aspettano

Il Marsiglia attende una risposta già nella giornata di oggi