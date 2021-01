Gazzetta: Mertens titolare contro la Fiorentina al posto di Petagna

Probabili formazioni di Fiorentina-Napoli: in mediana ballottaggio fra Demme e un Fabian Ruiz non al top. Dietro Hysaj prenderà il posto dello squalificato Di Lorenzo.

Buone notizie per il Napoli in vista della sfida di domenica prossima contro la Fiorentina. nell’allenamento di oggi infatti Gattuso ha ritrovato in pieno Dries Mertens dopo l’infortunio alla caviglia. L’attaccante belga, secondo la Gazzetta dello Sport, dunque dovrebbe sostituire Petagna nell’undici titolare che scenderà in campo.

Oggi anche Manolas si è allenato in gruppo con gli altri compagni e dovrebbe essere regolarmente a disposizione del mister per la sfida al Franchi.

