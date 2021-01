Gattuso a Sky: “Mertens, la caviglia non gli dà pace. Non sappiamo quando tornerà Osimhen”

Cosa è cambiato oggi?

“ Abbiamo fatto due partite tecnicamente buone con Udinese e Empoli. Abbiamo concesso un po’ troppo però. Oggi abbiamo fatto qualcosa di diverso senza dare campo all’avversario, poi dopo bisogno capire bene in che direzione si vuole andare. Siamo tra le migliori difese della Serie A, bisogna analizzare come abbiamo perso certe partite, noi poi accettiamo chi ci giudica e andiamo avanti. Tanti calciatori sono migliorati e possono ancora farlo.

Guarderà Inter-Juventus con un occhio diverso?

Sul mercato?

“Stiamo a posto così per il mercato. Petagna ha avuto una botta al polpaccio. Llorente è un giocatore che starà con noi, vediamo gli ultimi giorni ma al momento resterà con noi, perché non sappiamo quando torna Osimhen. Mertens ha stretto i denti, la caviglia non gli da pace e in attacco non siamo messi benissimo. Abbiamo però Politano e tanti altri, credo che Petagna riuscirà a recuperare per la Juve”.