Gazzetta: L’OM offre 7 milioni più 2 di bonus per Milik e un contratto da 3,5 netti

Anche secondo la Gazzetta dello Sport la situazione di Milik si avvia verso una risoluzione. Secondo il quotidiano sportivo infatti l’Olympique Marsiglia fa sul serio per l’attaccante polacco ed ha messo sul piatto del presidente De Laurentiis 7 milioni + 2 di bonus.

In parallelo c’è anche un accordo di massima con l’attaccante polacco per un quadriennale da 3,5 milioni netti a stagione. Sono cifre importanti che fanno pensare ad una fumata bianca all’orizzonte per l’attaccante in scadenza di contratto.