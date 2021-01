Pedullà: Milik ha accettato il Marsiglia. Contratto da più di 4 milioni

Prevista conference call con il Napoli già in giornata. Si lavora per chiudere da lunedì e magari anche prima

Potrebbe chiudersi oggi la telenovela di Milik al Napoli. Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà infatti l’attaccante polacco avrebbe trovato un accordo con il club. Sara ovviamente necessario firmare prima il rinnovo con il Napoli e poi l’accordo con il Marsiglia

“Milik ha accettato ingaggio superiore ai quattro milioni a stagione da l’Olympique Marsiglia! Prevista conference call con il Napoli già in giornata. Si lavora per chiudere da lunedì e magari anche prima. Tra poco dettagli”.

Ora si attende solo l’accordo tra i club che potrebbe arrivare nei prossimi giorni, sara ovviamente necessario firmare prima il rinnovo con il Napoli e poi l’accordo con il Marsiglia

Come funzionerebbe?

Milik ha un contratto in scadenza, potrebbe allungare di almeno un anno (scadenza 2022) per un prestito con obbligo di riscatto tra 18 mesi. Si ragiona sui 9-10 milioni più bonus, l’aspetto importante è che l’Olympique Marsiglia prende in considerazione l’aspetto legato alla percentuale (dal 20 per cento in su) su eventuale futura rivendita da garantire a De Laurentiis.