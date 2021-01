Gazzetta: “i silenzi di De Laurentiis non presagiscono nulla di buono”

“Una Caporetto per il Napoli e la colpa è anche del tecnico. Il rinnovo di Gattuso come la tela di Penelope, è pronto da dicembre”

La Gazzetta dello Sport mette anche Gattuso sul banco degli imputati. Maurizio Nicita scrive di Caporetto del Napoli.

In una settimana le fragilità del gruppo allenato da Rino Gattuso sono emerse in maniera clamorosa fra la sconfitta in Supercoppa e la Caporetto del Bentegodi. (…)

Il Verona ha messo a nudo “i limiti più mentali che tecnico-tattici del Napoli”.

Uno ad uno quasi tutti gli azzurri sono andati in confusione e non c’è dubbio che la colpa sia pure dell’allenatore, che non è riuscito a dare lucidità e contromisure ai suoi.

A proposito del contratto, scrive:

De Laurentiis in dicembre dichiarò: «Con Gattuso ci siamo stretti la mano a ottobre per un accordo biennale. È già tutto pianificato». Sarà, ma quel contratto è diventato come la tela di Penelope – di giorno cucita, di notte disfatta – e non si capisce bene quale potrà essere l’Ulisse del Napoli.

E conclude:

L’autocritica di Gattuso non basta però a far chiarezza e i silenzi di ADL non presagiscono niente di buono.