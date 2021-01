Corsport: De Laurentiis si aspetta le dimissioni di Gattuso e pensa alla soluzione Benitez

Il Corriere dello Sport fa una disamina informata dello stato d’emergenza del Napoli. Antonio Giordano ne traccia i punti chiave, da De Laurentiis che si aspetta le dimissioni di Gattuso, all’idea Benitez.

Il Napoli da ieri ha un settore tecnico inevitabilmente a rischio: traballa la panchina di Gattuso e anche la scrivania di Giuntoli (e quella del suo staff).

De Laurentiis s’aspetterebbe dimissioni che difficilmente arriveranno ma intanto si trova costretto a riflettere su come affrontare una situazione che può diventare emergenziale, se ancora non lo è diventata.

Solo per pure coincidenza, quando si dice il destino, Rafa Benitez è un uomo libero (…) e le tentazioni o le idee, più delle suggestioni, possono anche nascere istintivamente, anche ripercorrendo il passato recentissimo del Napoli che nella sua evoluzione ha una estate che diventa come lo spartiacque simbolo, quella del 2013. Benitez dal Napoli non è mai seriamente uscito, perché c’è rimasto molto del suo (Koulibaly, Mertens, Ghoulam, l’Insigne lasciato esplodere fragorosamente) e quindi diventa una soluzione sulla quale De Laurentiis può concentrarsi, per distrarsi dal rumore d’un tonfo che spalanca una voragine dal quale vuole tirare fuori il Napoli.