Corsport: Osimhen, la multa arriverà però avrà un valore «simbolico»

Quando tutto sarà passato, gli toccherà la “strigliata” di Gattuso, e la multa del Napoli che non dovrebbe essere dura ma che ancora non è stata decisa

Osimhen ha chiesto scusa, questo è un dato di fatto che dimostra la presa di coscienza del ragazzo per l’errore commesso che gli è costato, molto probabilmente la positività al covid. Ma se ieri Sky e Mediaset concordavano sul fatto che, dopo queste scuse, il Napoli avrebbe rinunciato all’idea di multare il calciatore per aver contravvenuto alle regole per il contenimento della pandemia, il Corriere dello Sport di oggi conferma la multa.

La multa arriverà però avrà un valore «simbolico», varrà come messaggio per se stesso e per chiunque atro, con leggerezza, affronti questo periodo della vita in cui l’insidia del Covid-19 va affrontata con rigoroso rispetto delle regole e con cautela