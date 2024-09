La sorella di Ronaldo paragona Cassano a un pagliaccio: «in realtà era un raccattapalle»

La sorella di CR7 non ha preso bene le parole di Fantantonio che aveva detto: «Non sa giocare a calcio. Anche se ha segnato 900 gol, non è quello che conta»

Qualche giorno fa nel corso della puntata di Viva el Futbol, l’ex calciatore di Bari, Antonio Cassano, ha criticato ancora una volta Cristiano Ronaldo: «Per me è sempre stato più un giocatore di fascia che un attaccante puro. Se lo si mette al centro dell’attacco, non riesce a esprimere al meglio le sue qualità. Non sa giocare a calcio. Anche se ha segnato 900 gol, non è quello che conta. Chiunque possa segnarne anche 3000 non mi impressiona. Quanto a giocare a calcio, rispetto a lui, Higuain, Aguero, Lewandowski, Benzema, Ibrahimovic, Suarez sapevano giocare col compagno di reparto, con la squadra, sapevano fare tante cose»

La dichiarazioni hanno avuto ampio risalto all’estero, soprattutto in Inghilterra e Portogallo, dove il succo del suo discorso è stato riassunto con: “Ronaldo non sa giocare a calcio”.

L’attacco al giocatore dell’Al-Nassr ha scatenato la reazione della sorella che, con diverse storie Instagram, ha dato del “pover’uomo” a Cassano. “Una persona si sveglia con queste cose. Non conosco questo pover’uomo e neanche mi interessa. Ma gli dico solo una cosa, se Ronaldo non sa giocare e ha segnato 900 gol, immagina se sapesse giocare”. Elma ha poi paragonato Cassano a un pagliaccio, aggiungendo: “Dicono che fosse un giocatore di calcio, penso che si siano sbagliati, in realtà era un raccattapalle”. Storie tese insomma e chissà che Fantantonio non voglia presto risponderle per alimentare il dibattito.

