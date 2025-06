Il sindaco di Castel Volturno: «Il progetto di De Laurentiis è ambizioso e bellissimo»

A Stile TV è intervenuto Pasquale Marrandino, sindaco di Castel Volturno parlando del progetto del presidente De Laurentiis per il centro sportivo del Napoli

«Fortunatamente il litorale è pieno, non si trova più una casa da fittare, gli ombrelloni sono aperti ed il mare è buono. Il centro sportivo del Napoli poi sarebbe la ciliegina sulla torta che tutti ci auguriamo. Probabilmente De Laurentiis è innamorato di Castel Volturno! La proroga era inevitabile perché i tempi sono stretti. Noi abbiamo fatto le nostre proposte, le nostre idee e progettazioni, la società ha avuto anche altre offerte e starà valutando tutto. Castel Volturno ha portato fortuna alla squadra, ma ci sono proposte serie, concrete e strutturate e l’imprenditore sta valutando tutto in maniera attenta, posso garantirlo».

Leggi anche: De Laurentiis: «I lavori per il centro sportivo devono iniziare a settembre, è difficile individuare dove»

La Piana? «Era ed è una delle ipotesi private che la società credo stia valutando. La proroga sta dando ragione alle nostre riflessioni, credo che la società si stia prendendo un altro po’ di tempo per valutare. Da sindaco posso assicurare che la società calcio Napoli sta lavorando carte alla mano per il centro sportivo seriamente. Se a settembre sarà scelta l’area su cui farlo nascere sarà già una grande vittoria, settembre è dietro l’angolo non sarà possibile iniziare i lavori. Nelle interlocuzioni che ho avuto ho percepito grande serietà dal Napoli ed è vero che non ha ancora un suolo, ma le varie proposte prevedono un pronti via velocissimo. La nostra amministrazione tifa ancora di più per la società calcio Napoli affinché si lanci in questa nuova sfida. Sarebbe per noi un riscatto sociale. Da sindaco dico sempre: facciamo sentire il nostro calore alla società perché questo è un sogno che si realizza. Quello che ha in mente De Laurentiis è bellissimo, non posso svelare il progetto ma è ambizioso, bello, originale e copre tutta la sfera sportiva».