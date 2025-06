In arrivo il decreto del governo Meloni. Non solo Commissario di Governo per Bagnoli, ma ora fino a Pietrarsa. E poi sub commissario agli stadi.

Manfredi super commissario dello sport per volere del governo: stadio e Coppa America nelle sue mani

Un “decreto sport” con due perle per Napoli. Il Governo è pronto a varare un provvedimento che impatterà in maniera significativa sul futuro della città partenopea, in particolare per quanto riguarda la riqualificazione dello Stadio Maradona in vista di Euro 2032 e l’organizzazione della Coppa America di vela. Al centro di entrambe le partite, la figura del sindaco Gaetano Manfredi, che vedrà i suoi poteri commissariali non solo riconfermati ma anche ampliati.

La questione più urgente e delicata riguarda la Coppa America di vela, che avrà il suo campo base nell’area ex Italsider a Bagnoli. Il sindaco Manfredi, già Commissario di Governo per Bagnoli con scadenza al 31 dicembre, si appresta a ottenere un rinnovo automatico e un significativo ampliamento dei poteri a tutta la linea di costa, da Pietrarsa a Bagnoli, oltre 20 km. Questo è un passaggio cruciale, considerando che le regate si terranno nel 2027 nello specchio d’acqua tra Castel dell’Ovo e Posillipo, e il campo base sarà operativo già nel 2026 sulla colmata a mare. L’estensione dei poteri permetterà a Manfredi di intervenire sulla sistemazione del mare, delle spiagge e delle infrastrutture portuali, aggirando le lungaggini burocratiche e restituendo ai napoletani un litorale pubblico e balneabile. La Premier Giorgia Meloni ha più volte sottolineato l’importanza di questo evento per lo sviluppo dell’economia del mare. Il sindaco si aspetta, oltre all’allargamento dei poteri, un finanziamento extra di oltre cento milioni di euro per l’allestimento di tutto ciò che ruota attorno alle prestigiose regate. La macchina organizzativa è già in moto: i team, a partire dai detentori neozelandesi che hanno scelto Napoli come location, saranno a Bagnoli già nella prossima primavera. Le gare d’appalto sono state affidate e i cantieri partiranno non appena il decreto sarà varato.

Manfredi e lo sport di Napoli nelle sue mani

La Coppa America si configura anche come un potente acceleratore per le bonifiche e la rigenerazione urbana dell’ex Italsider. La colmata a mare, anziché essere smantellata, verrà tombata e bonificata per ospitare hangar e officine delle imbarcazioni. Interventi di messa in sicurezza, dragaggio delle sabbie inquinate e realizzazione di barriere soffolte, inizialmente previsti per il 2030, verranno anticipati e completati già il prossimo anno, rendendo il mare balneabile entro il 2027. I finanziamenti prevedono un miliardo e 267 milioni stanziati dal Governo per la rigenerazione del territorio e un centinaio di milioni extra-budget per l’allestimento dell’evento velico.

Anche per lo Stadio Maradona, il sindaco Manfredi è destinato a ricoprire un ruolo chiave come sub commissario nell’ambito della struttura commissariale per l’ammodernamento degli stadi in funzione di Euro 2032. Il progetto presentato dal Comune a Aurelio De Laurentiis prevede l’eliminazione della pista di atletica, l’avvicinamento degli spalti al terreno di gioco e la riapertura del terzo anello a spese del Comune.

La palla passerà poi al patron del Napoli, che dovrà decidere se investire nella struttura di Fuorigrotta per trasformarla in un impianto moderno e funzionale sette giorni su sette. Tuttavia, i poteri commissariali di Manfredi gli consentiranno, in caso di mancato investimento da parte della Società, di rivolgersi direttamente al mercato e ai Fondi immobiliari. L’obiettivo comune di Governo e Comune è chiaro: rifare il Maradona, idealmente con De Laurentiis, ma anche senza un accordo, qualora necessario.

Il Consiglio dei Ministri si riunirà nel pomeriggio, dopo l’incontro della Premier Meloni con il segretario generale della NATO Mark Rutte a Palazzo Chigi, per varare questo “decreto sport” che si preannuncia di fondamentale importanza per lo sviluppo e l’immagine internazionale di Napoli.