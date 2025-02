Ora il Manchester United scopre che ha problemi finanziari e deve vendere Garnacho (Daily Mail)

Amorim conferma che «per fare qualcosa sul mercato dobbiamo vendere giocatori». Fra gli indiziati principali proprio l’argentino

Ruben Amorim ammette che il Manchester United dovrà vendere giocatori per acquistarne altri in estate, visto che i problemi finanziari del club continuano a pesare sul club. Ne parla il Daily Mail che annuncia anche ulteriori tagli al personale del club. In settimana è emerso che la Premier League manterrà le regole sulla sostenibilità finanziaria dei club. Quindi, lo United ha necessità di avere liquidità, cosa di cui al momento il club è sprovvisto. Ciò significa anche che Ratcliffe, co-proprieatorio del club, metterà in vetrina l’argenteria. Tutti i vari Garnacho, Mainoo, potrebbero trovare casa altrove.

Lo United costretto a “sacrificare” per poter fare mercato

“Le difficoltà finanziarie dello United, ha reso il club vulnerabile alle offerte per i loro giocatori più preziosi, Alejandro Garnacho e Kobbie Mainoo, perché valgono il 100% di profitto secondo le regole del Psr (regola sulla sostenibilità finanziaria, ndr). Entrambi i giocatori provenienti dalle giovanili potrebbero tornare ad essere presi di mira in estate, dato che Amorim ha ammesso che dovrà sacrificare alcuni giocatori per portare quelli che desidera“.

«Ecco, è semplice, per fare qualcosa dobbiamo vendere giocatori. Il mio obiettivo è preparare la partita. La finestra è chiusa e dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, poi in estate vedremo» ha dichiarato Amorim.

E per risparimare ulteriormente, il club andrà avanti con nuovi licenziamenti. “L’iniziativa mira a liberare denaro contante da investire nella prima squadra, nel tentativo di riportare il club ai suoi antichi splendori”.

Manna: «Garnacho per lasciare la Premier a gennaio voleva essere accontentato economicamente»

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, parlando in conferenza stampa della finestra di mercato appena concluso, ha chiarito cosa non è andato nella trattativa per Garnacho.

Da Garnacho a Saint-Maximin, passando per Adeyemi e poi Okafor:

«Ci sono stati altri nomi che non sono usciti. Garnacho abbiamo trattato e incontrato anche prima della partenza di Kvara. Abbiamo fatto offerta importante allo United, eravamo vicini. Il calciatore per lasciare la Premier a gennaio, perché a luglio poi è diverso, voleva essere accontentato economicamente, cosa che in questo momento non possiamo fare, non vogliamo e non trovo neanche corretto quando c’è una media salariale nello spogliatoio e metti un giovane che guadagna uno stipendio più alto non è corretto verso gli altri che stanno facendo cose importanti. Noi abbiamo dato a loro le possibilità a inizio stagione creando una squadra competitiva per una competizione. [..]. Tutti i calciatori che sono arrivati, hanno voluto fortemente venire a Napoli. Se devo convincere un calciatore e il Napoli è in questo momento in una posizione alta in classifica con uno dei migliori allenatori… io non devo convincere nessuno. […]».

ilnapolista © riproduzione riservata