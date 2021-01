Sky: il Napoli ha deciso di non multare Osimhen

In un primo momento si pensava che la società multasse l’attaccante per non aver rispettato le norme anti covid alla sua festa di compleanno

Ha fatto discutere la positività di Victor Osimhen, il calciatore del Napoli infatti è risultato contagiato dal covid dal suo rientro dalla Nigeria dove aveva festeggiato il compleanno senza mascherina e senza mantenere le distanze di sicurezza.

In un primo tempo era circolata la notizia che la società stava pensando di multare l’attaccante proprio per non aver rispettato le norme anti covid, ma secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli non ha intenzione di infliggere nessuna multa a Victor Osimhen.