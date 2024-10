Ritrovata a Casoria l’auto di Politano

All’interno dell’auto sono state ritrovate carte di credito e documenti, ma non il portafogli che il calciatore del Napoli aveva chiesto di riavere con un appello social

L’auto rubata all’attaccante del Napoli Matteo Politano è stata ritrovata da una volante del commissariato di Poggioreale-Ponticelli a via Nazionale delle Puglie, zona Casoria, nel parcheggio del complesso Seven store. Sul posto si sono subito recati immediatamente l’agente del giocatore, Mario Giuffredi, e alcuni membri dell’agenzia Marat.

L’autovettura era stata rubata mentre il calciatore era all’interno di un ristorante a Posillipo. All’uscita non ha trovato l’auto. La Smart, come riferisce CalcioNapoli24, è stata rinvenuta in buone condizioni e Politano ha ritrovato documenti e carte di credito: l’unica grande beffa è rappresentata dal portafogli che invece è stato derubato dai ladri.

Matteo Politano aveva parlato del furto subito prima della gara della Nazionale contro il Belgio, attraverso una storia Instagram lanciando un appello perché voleva recuperare il portafogli regalatogli da una persona cara.

«L’accaduto di ieri sera è veramente rammaricante, ma purtroppo non è un problema solo di Napoli. La cosa ancor più triste per me però, è che dentro la macchina c’era il mio portafogli regalato da una persona a me molto cara che ora non c’è più… Per questo ne sarei davvero grato se potessi riaverlo».

ilnapolista © riproduzione riservata