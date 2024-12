Kiss Kiss: Gasperini ha una clausola nel contratto per liberarsi senza penali dall’Atalanta

La sensazione è che il tecnico sia destinato ad approdare a Napoli e che De Laurentiis abbia pianificato tutto in anticipo

Giampiero Gasperini sembra il prescelto per sedere sulla panchina del Napoli nella prossima stagione. Dopo la vittoria dell’Europa League di ieri si attende solo che il tecnico chiarisca la sua posizione con la società. In questo senso le parole di Gasperini a Sky ieri sera, «Sono come uno che ha moglie e tre figli ma trova una donna bellissima», sono apparse un chiaro indizio sul Napoli, ma bisognerà attendere qualche giorno. Anche perché secondo quanto ha rivelato Massimo Brambati ai microfoni di TMW Radio nei mesi scorsi, il tecnico della Dea sarebbe oggi l’allenatore più pagato di Serie A, grazie ad una particolare clausola nell’accordo che stipulò a suo tempo con Percassi: “Gasperini lo scorso anno ha preso più di Allegri, 9 milioni di euro. Ha preso il 3% sulle plusvalenze che ha fatto fare al club con la vendita dei giocatori. L’ho saputo da un addetto ai lavori, è una cosa importantissima sul lavoro che fanno gli allenatori, che non è solo quello di ottenere risultati sportivi”. De Laurentiis, che di clausole “singolari” se ne intende, accetterà di riconoscergli un “premio” simile, pur di portarlo a Napoli?

A Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha parlato proprio di una clausola

“Dopo avere ascoltato le dichiarazioni di Gasperini, ho la sensazione che il tecnico sia destinato ad approdare a Napoli. E se così fosse, De Laurentiis avrebbe programmato benissimo.

Il presidente ha scelto il Direttore Sportivo Giovanni Manna e pare abbia pianificato anche l’arrivo di Gian Piero Gasperini: si tratta di mosse intelligenti, lungimiranti, che vanno in controtendenza rispetto a quanto fatto nella scorsa stagione. E vi do una notizia in esclusiva. Il tecnico ha una clausola nel suo contratto: si potrebbe liberarsi gratis dall’Atalanta senza pagare penali. Di conseguenza avrebbe tutte le possibilità di scegliere Napoli”

ilnapolista © riproduzione riservata