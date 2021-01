CorSport: la vittoria sull’Udinese lascia il rinnovo di Gattuso ancora su un tavolo, in attesa di capirsi

Una partita sbagliata e altri settanta minuti buttati via. E’ l’inganno di una vittoria che non cancella i difetti della squadra

“Proprio mentre intorno alla propria panchina Gattuso ha cominciato ad avvertire la presenza dei fantasmi, dal nulla più assoluto e dal vuoto sprigionato per (quasi) un pomeriggio intero, Tiemouè Bakayoko emerge e provvede a scacciare le paure. Le ombre restano, eccome, e sono tante, però almeno al Napoli rimane anche la possibilità di respirare, semmai pure di guardarsi dentro ”.

È il commento del Corriere dello Sport alla vittoria risicata del Napoli sull’Udinese, ieri, in corner, grazie all’imbeccata di Bakayoko. Una vittoria, scrive il quotidiano, che non basta a risolvere la questione del rinnovo del tecnico.

“Dentro una partita sbagliata e altri settanta minuti buttati via, si nasconde l’inganno di una vittoria che non cancella i difetti e che lascia il rinnovo di Gattuso ancora su un tavolo, in attesa di capirsi”.