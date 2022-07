Gattuso: «Napoli-Verona è stata una ferita aperta per tanto tempo. Ho le mie colpe»

A Sky. «Il Napoli è tra le poche squadre ad aver dato continuità per sette o otto anni allo stesso gruppo di giocatori, una cosa anomala al giorno d’oggi»

Nel corso dell’intervista concessa a Sky Sport, il tecnico del Valencia Gennaro Gattuso è tornato sulla sua esperienza a Napoli, conclusasi malamente oramai un’estate fa con la qualificazione in Champions League sfumata all’ultima giornata a causa di un pareggio casalingo col Verona che non aveva nulla da chiedere. Una partita di cui a Napoli si è discusso per una vita.

«Al Napoli ho avuto la fortuna di allenare una grandissima squadra con tanti grandi calciatori, calciatori importanti, di livello. Allenare il Napoli mi ha insegnato tantissimo. La partita col Verona? Sono veramente dispiaciuto per quello che successe all’ultima giornata. Se avessimo vinto quella partita saremmo arrivati secondi, venivamo da venti risultati utili consecutivi, il secondo posto sarebbe valso come uno scudetto. Ho le mie colpe, qualcosa abbiamo sbagliato. La partita con il Verona è stata una ferita aperta per tanto tempo…»

Ancora:

«Il Napoli è tra le poche squadre ad aver dato continuità per sette o otto anni allo stesso gruppo di giocatori, una cosa anomala al giorno d’oggi. Sono orgoglio di aver allenato il Napoli e di aver lavorato per questa città»