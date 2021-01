Corsport: La Juve pensa ancora a Milik. La prossima settimana Paratici incontrerà l’agente

L’attaccante non vive un periodo felice, sia per la situazione in società, sia per una crisi con la storica fidanzata Jessica che si sarebbe trasferita in Polonia da qualche tempo.

Paratici non ha intenzione di mollare Arkadius Milik secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport. Quasi impossibile ovviamente riuscire a chiudere ora l’operazione, considerando che il Napoli continua a rimanere fermo sulle sue pretesi di 18milioni

La prossima settimana Paratici incontrerà Fabrizio De Vecchi, agente dell’attaccante polacco, per mettere e punto la strategia e fare passi avanti per avere il centravanti a zero la prossima stagione.

La situazione di Arek al Napoli non è per nulla tranquilla considerano che i rapporti con la società si sono incrinati fa quando, quest’estate, ha rifiutato quasi tutte le destinazione proposte. Oramai l’attaccante non è più considerato in rosa e la società gli ha fatto causa per danni sui diritti d’immagine. Ma c’è anche qualche problema personale alla base del suo difficile momento, come racconta Super Express, che parla di una crisi con la storica fidanzata Jessica che si sarebbe trasferita in Polonia da qualche tempo.

La Juve intende capire le intenzioni di Arek, che è conteggiato per un trasferimento in questa finestra sia da Marsiglia (offerta 10 milioni respinta dal Napoli), ia dall’Atletico Madrid.

Se Milik decidesse di restare al Napoli i bianconeri tornerebbero alla carica con Pellè o Llorente