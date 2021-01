Tuttosport: la Juve proverà fino alla fine ad acquistare Milik a gennaio

La Juve farà di tutto per avere Milik. Meglio a gennaio, ma altrimenti a giugno. Tutto sport scrive:

“Volere, però, non è sempre potere. Soprattutto perché il Napoli continua a chiedere 15 milioni per il suo numero 99. E non è soltanto un modo di dire, come dimostrano le offerte di Atletico Madrid e Marsiglia: entrambe sotto i 10 milioni, entrambe rifiutate. Di qui al 31 gennaio può succedere di tutto sul fronte Milik. Negli ambienti bianconeri sperano di trovare un’intesa con il club di Aurelio De Laurentiis, ma nessuno si illude troppo. Fino alla fine, rilanci permettendo di altre pretendenti, sarà fatto un tentativo per acquistare subito Milik, confidando in un abbassamento delle pretese del Napoli e magari in un’operazione creativa. In caso di fumata nera, tutto rimandato a giugno, per Milik, quando il polacco sarà svincolato ma la concorrenza sarà maggiore”.