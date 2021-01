Corsera: I risultati altalenanti sono il motivo numero uno per cui Gattuso è in discussione

Vincere potrebbe addirittura non bastare a sanare la frattura che si è venuta a creare in casa Napoli secondo il Corriere della Sera.

I risultati altalenanti sono il motivo numero uno per cui oggi Gattuso è in discussione.

Il precedente di Carlo Ancelotti, esonerato dopo la vittoria in Champions contro il Genk, è il segno di una strategia societaria che non si è distinta in passato come «ammazza-allenatori» ma che va dritta verso l’obiettivo della qualificazione in Champions.