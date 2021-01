Cassano: “Ho la sensazione che Dybala sotto pressione se la faccia addosso”

Antonio Cassano ha espresso un giudizio molto duro su Paulo Dybala durante una diretta su Twitch con Christian Vieri.

Tutti gli allenatori della Juventus non l’hanno considerato necessario, quindi mi chiedo se sia un campione o solo un gran giocatore. Per me non è un campione, non fa la differenza. Fa bei gol come Di Natale o Insigne, ma se vuoi essere il numero 10 della Juventus devi essere ad un livello più alto. Ho la sensazione che quando sia sotto pressione se la faccia sotto. E poi chiede 10 milioni a stagione? Ma per favore.