Alvino: “Società, staff tecnico e calciatori facciano un serio esame di coscienza”

Su Twitter, Carlo Alvino scrive un post molto polemico sulla sconfitta del Napoli in casa contro lo Spezia in 10 uomini. Il giornalista invita a società, tecnico e giocatori a fare un esame di coscienza molto serio. Nessuno è esente da colpe, scrive. Un fallimento che non può essere derubricato a semplice mancanza di cattiveria.

Il Napoli fallisce l’ennesimo esame confermandosi purtroppo solo discontinuo ed immaturo. Non derubrichiamo tutto a “mancanza di cattiveria”. Un severo e serio esame di coscienza da parte di società, staff tecnico e calciatori è d’obbligo. E che nessuno si senta esente da colpe. — Carlo Alvino (@Carloalvino) January 6, 2021