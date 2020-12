Sky: Osimhen atteso in Italia in queste ore, poi le visite. Obiettivo Supercoppa

Il nigeriano farà il tampone e poi i controlli alla spalla. Il Napoli spera di recuperarlo per la sfida del 20 gennaio contro la Juventus

Victor Osimhen rientrerà in queste ore in Italia dopo l’ultimo periodo trascorso in Belgio per curarsi la spalla destra. A riportarlo è Sky Sport, che delinea l’agenda del nigeriano: si sottoporrà al tampone e poi alle visite di controllo, in programma domani.

L’obiettivo del Napoli è quello di recuperarlo in vista della Supercoppa Italiana del prossimo 20 gennaio, contro la Juventus.