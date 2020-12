Corsport: Osimhen, lo staff medico valuterà se farlo tornare ad Anversa

Lo staff medico azzurro lo visiterà e valuterà se reinserirlo in gruppo oppure rispedirlo in Belgio, ad Anversa, per un ulteriore ciclo riabilitativo. La lussazione non ha comportato la necessità dell’intervento, ma il trauma ha seminato conseguenze sui nervi del braccio e della mano. Sarà visitato dal dottor Canonico in maniera approfondita: successivamente si deciderà se potrà ricominciare a lavorare a Castel Volturno o se sarà necessaria un’altra full immersion in Belgio.