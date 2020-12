Sky: il Napoli lavora per cedere Milik a gennaio ma vuole 18 milioni

Oggi c’è stato l’incontro con gli agenti del polacco, che vuole andar via per non rischiare il posto ai prossimi Europei

Cristiano Giuntoli ha incontrato in mattinata gli agenti di Arkadiusz Milik per discutere del futuro del giocatore in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riporta Sky Sport, il Napoli vorrebbe cederlo nella prossima finestra, anche perché il giocatore ha bisogno di spazio in vista degli Europei.

Tuttavia, gli azzurri chiedono 18 milioni per cederlo, probabilmente comprensivi di bonus. I rapporti restano comunque complicati, visti i precedenti estivi, ma l’interesse di tutti è quello di risolvere la questione.

Sempre in uscita, il trasferimento di Llorente alla Sampdoria resta un’ipotesi concreta.