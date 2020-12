Corriere: Milik torna obiettivo di mercato della Juve per gennaio

Il profilo del polacco è quello giusto per la squadra, il prezzo un po’ meno, “ma c’è tempo per venirsi incontro”. Escluso l’inserimento di Bernardeschi nella trattativa

Non è ancora allarme ma preoccupazione sì, scrive il Corriere della Sera: la Juventus pensa all’acquisto di un nuovo attaccante. Le partite sono tante e ravvicinate, Ronaldo non può giocare sempre, Morata neppure e Dybala ancora non è al massimo, e in balia degli eventi contrattuali. L’obiettivo di mercato dei bianconeri è di nuovo Milik.

“L’interessamento juventino per Arek Milik, in scadenza a giugno col Napoli, torna così d’attualità. Il profilo di una punta capace di dialogare coi compagni, di segnare, ma anche di rispettare le gerarchie, è quello giusto. Il prezzo (18 milioni) non esattamente, vista la situazione del polacco a Napoli, ma c’è tempo per venirsi incontro: senza l’inserimento di Federico Bernardeschi nella trattativa, perché a Rino Gattuso non interessa l’esterno juventino”.

Intanto, a Torino è stato avvistato Mino Raiola. Il sogno della Juve resta Pogba.