Repubblica: ricorso Coni, il precedente della Reggiana potrebbe andare a favore del Napoli

In occasione della partita non disputata contro la Salernitana, non c’è stata la penalizzazione di -1 in classifica per la squadra emiliana

Martedì il Collegio di Garanzia del Coni discuterà del ricorso del Napoli per la partita non giocata contro la Juventus. Il club partenopeo spera che venga accolta la sua richiesta di eliminare la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione. Si vedrà se il Coni accetterà o meno la difesa del Napoli. Ma ci potrebbe essere anche un accoglimento parziale, scrive Repubblica Napoli. In particolare, potrebbe essere eliminato il -1. A favore della Società azzurra, infatti, potrebbe esserci il precedente della Reggiana.

“Il ricorso del Napoli ovviamente potrebbe pure essere rigettato, ma non si può escludere neanche un accoglimento parziale, scindendo la penalizzazione in classifica dal 3-0 al tavolino. Il -1 è sempre stato considerato una pena accessoria, legata cioè al 3-0, ma la situazione adesso potrebbe cambiare. L’impianto è stato già ribaltato dal giudice in occasione di Salernitana-Reggiana, non disputata per i 18 casi Covid tra gli emiliani. La penalizzazione non c’è stata per la Reggiana (una vittoria dell’avvocato napoletano Eduardo Chiacchio) e questo potrebbe essere un precedente a favore della società azzurra”.