Chiacchio: lo 0-3 a tavolino della Reggiana apre uno spiraglio legale per il Napoli

Il giudice sportivo di Serie B ha ritenuto fondamentale il comportamento dell’Asl emiliana. Un precedente che potrebbe aiutare il Napoli nel ricorso al Coni

Oltre al danno non è arrivata la beffa, per la Reggiana. Il Giudice Sportivo della Lega di Serie B, ha inflitto alla società emiliana lo 0-3 a tavolino, per non essersi presentata a Salerno per il match con la Salernitana con ben 18 positivi al Covid. Una “vergogna sportiva”, ma che da un punto di vista strettamente legale potrebbe aprire uno spiraglio al Napoli.

Il Giudice non ha inflitto alla Reggiana (difesa dal giurista sportivo napoletano Eduardo Chiacchio) il punto di penalizzazione in classifica, espressamente previsto dall’articolo 53 comma 2 delle NOIF, riconoscendo la “forza maggiore” a causa dei 18 positivi che non permettevano al club di raggiungere, il numero minimo previsto dal protocollo per la disputa della gara.

Ma soprattutto il Giudice Sportivo nella sua sentenza dà enorme importanza al non-divieto espresso dall’Asl emiliana per la trasferta a Salerno. Al Napoli invece l’Asl Napoli 2, aveva negato tassativamente di recarsi a Torino per giocare contro Juve. Una disposizione precettiva – spiega il Corsport – non ritenuta determinante nei primi due gradi di giudizio, nei quali il Calcio Napoli, invano, ha tentato di dimostrare la propria impossibilità a giocare la partita.

«Siamo soddisfatti per l’accoglimento parziale del ricorso che ha evitato la penalizzazione in classifica – sottolinea l’avvocato Chiacchio – un risultato già di per sé eccezionale. Questa sentenza può favorire il Napoli nella vicenda della gara con la Juve? Senza dubbio è un precedente che fa letteratura sicuramente per il punto di penalizzazione evitato. E può aprire spiragli anche per la revoca dello 0-3 e per la disputa della gara. Decisive le differenti disposizioni delle due ASL, nel caso del Napoli chiaramente precettive nel negare la trasferta a Torino».