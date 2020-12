Repubblica: Juve-Milik pista difficile per gennaio. Il polacco non gioca da troppo e lo stipendio è alto

L’apertura del Napoli alla sua cessione potrebbe cambiare gli scenari per la prossima stagione: l’attaccante potrebbe sbarcare in bianconero a 10 milioni. Più praticabile la soluzione low cost Llorente

Repubblica Torino fa le pulci al mercato invernale della Juventus. In particolare per un rinforzo in attacco. Tra i nomi, come noto, ci sono anche quelli dei due azzurri Milik e Llorente.

“La pista Milik resta attualmente molto complicata, anche se l’apertura del Napoli alla sua cessione potrebbe cambiare gli scenari soprattutto in ottica prossima stagione. Con 10 milioni il centravanti polacco sarebbe a portata di mano anche se lo stipendio richiesto dall’attaccante, quasi cinque milioni rispetto ai 2,5 percepiti ora, sono un ostacolo difficile da aggirare. Senza dimenticare che Milik non sarebbe subito pronto, mancando dai campi dalla scorsa stagione. Più praticabile invece una soluzione low cost come Llorente, ex compagno di squadra di Pirlo proprio con la maglia della Juventus. Squadra che ha condiviso anche con l’attuale centravanti titolare, Morata, che alla sua prima esperienza in bianconero venne acquistato proprio come riserva di Llorente”.